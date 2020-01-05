Эксперт TSN: канадцы диктуют игру даже в меньшинстве, у России было лишь 4 опасных броска

Эксперт канадской телекомпании TSN, а в прошлом известный нападающий Джефф О'Нилл прокомментировал итоги первого периода финального матча МЧМ-2020 между сборными России и Канады. Первый период завершился со счётом 0:0, россияне провели в большинстве более 7 минут.
«Нужно отдать должное канадской спецбригаде меньшинства. Они достаточно легко «убили» четыре удаления, причём вчетвером диктовали игру сопернику. Канада очень здорово располагалась в своей зоне, так что канадские хоккеисты контролировали, куда будет передаваться шайба.
У русских было лишь четыре броска из опасной зоны перед воротами за четыре большинства. Стоит отметить, что судьи решили с самого начала «посадить» команды на свисток и регулировать темп, но почему-то не было удаления на Хэйтоне в конце первого периода», — сказал О'Нилл в эфире TSN.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
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