Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Эксперт TSN: канадцы диктуют игру даже в меньшинстве, у России было лишь 4 опасных броска

Эксперт TSN: канадцы диктуют игру даже в меньшинстве, у России было лишь 4 опасных броска
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Эксперт канадской телекомпании TSN, а в прошлом известный нападающий Джефф О'Нилл прокомментировал итоги первого периода финального матча МЧМ-2020 между сборными России и Канады. Первый период завершился со счётом 0:0, россияне провели в большинстве более 7 минут.

«Нужно отдать должное канадской спецбригаде меньшинства. Они достаточно легко «убили» четыре удаления, причём вчетвером диктовали игру сопернику. Канада очень здорово располагалась в своей зоне, так что канадские хоккеисты контролировали, куда будет передаваться шайба.

У русских было лишь четыре броска из опасной зоны перед воротами за четыре большинства. Стоит отметить, что судьи решили с самого начала «посадить» команды на свисток и регулировать темп, но почему-то не было удаления на Хэйтоне в конце первого периода», — сказал О'Нилл в эфире TSN.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020