Эксперт TSN: канадцы диктуют игру даже в меньшинстве, у России было лишь 4 опасных броска

Эксперт канадской телекомпании TSN, а в прошлом известный нападающий Джефф О'Нилл прокомментировал итоги первого периода финального матча МЧМ-2020 между сборными России и Канады. Первый период завершился со счётом 0:0, россияне провели в большинстве более 7 минут.

«Нужно отдать должное канадской спецбригаде меньшинства. Они достаточно легко «убили» четыре удаления, причём вчетвером диктовали игру сопернику. Канада очень здорово располагалась в своей зоне, так что канадские хоккеисты контролировали, куда будет передаваться шайба.

У русских было лишь четыре броска из опасной зоны перед воротами за четыре большинства. Стоит отметить, что судьи решили с самого начала «посадить» команды на свисток и регулировать темп, но почему-то не было удаления на Хэйтоне в конце первого периода», — сказал О'Нилл в эфире TSN.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.