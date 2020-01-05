Форвард канадцев Козенс: мы хватаем слишком много удалений, нам надо успокоиться

Нападающий сборной Канады Дилан Козенс подвёл итоги первого периода финала молодёжного чемпионата мира Россия — Канада. Первый период завершился со счётом 0:0. Сборная России более семи минут играла в большинстве, но не реализовала численное преимущество.

«Конечно, нервы подводят. Все нервничают, когда ты играешь такой финал, это настоящее безумие, все волнуются. Но нам нужно успокоиться. Мы хватаем слишком много удалений. Наша спецбригада по «убийству» штрафов и вратарь сыграли фантастически, но нужно успокоиться и немного охладить игру», — сказал Козенс в эфире TSN.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.