В эти минуты в Чехии проходит финал молодёжного чемпионата мира по хоккею. В финале встречаются сборные России и Канады. Завершился второй период, счёт — 2:1 в пользу российской команды.

Во время матча болельщики канадской команды над скамейкой сборной России вывесили плакат «Давай Канада», который попал в кадр телевизионной трансляции.

Канадские болельщики повесили плакат «Давай Канада» над скамейкой сборной России

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.