Эксперт TSN: у сборной России нет человека, который бы смотрел видео и сообщал на скамейку

Комментатор канадской телекомпании TSN Горд Миллер прокомментировал гол сборной Канады, забитый во втором периоде финального матча МЧМ-2020 между сборными Канады и России (идёт второй период, 1:2).

«Голкипер российской команды Амир Мифтахов пытался апеллировать к арбитрам, что его атаковали перед тем, как шайба залетела в ворота. Насколько я знаю, российская команда не использует рации, у них нет человека, который бы сидел наверху и смотрел видео, а в случае необходимости сообщал бы на скамейку тренерам. Впрочем, с верхних ярусов этот момент был виден ясно, никакого нарушения не было», — отметил Миллер в эфире TSN.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.