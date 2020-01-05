Эксперт TSN: у сборной России нет человека, который бы смотрел видео и сообщал на скамейку

Комментатор канадской телекомпании TSN Горд Миллер прокомментировал гол сборной Канады, забитый во втором периоде финального матча МЧМ-2020 между сборными Канады и России (идёт второй период, 1:2).
«Голкипер российской команды Амир Мифтахов пытался апеллировать к арбитрам, что его атаковали перед тем, как шайба залетела в ворота. Насколько я знаю, российская команда не использует рации, у них нет человека, который бы сидел наверху и смотрел видео, а в случае необходимости сообщал бы на скамейку тренерам. Впрочем, с верхних ярусов этот момент был виден ясно, никакого нарушения не было», — отметил Миллер в эфире TSN.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
- 5 января 2020
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