Серавалли: Мифтахову надо «Оскар» вручить. Как он шлёпнулся, надеясь получить большинство!

Эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал игру голкипера сборной России Амира Мифтахова во втором периоде финального матча молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады. Серавалли посмеялся над падением Мифтахова, обвинив того в симуляции.

«Амир Мифтахов достоин «Оскара». Как он шлёпнулся после свистка в надежде получить ещё одно большинство!» — отметил Серавалли на своей странице в «Твиттере».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.