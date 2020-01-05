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Серавалли: Мифтахову надо «Оскар» вручить. Как он шлёпнулся, надеясь получить большинство!

Серавалли: Мифтахову надо «Оскар» вручить. Как он шлёпнулся, надеясь получить большинство!
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Эксперт канадского телеканала TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал игру голкипера сборной России Амира Мифтахова во втором периоде финального матча молодёжного чемпионата мира 2020 между сборными России и Канады. Серавалли посмеялся над падением Мифтахова, обвинив того в симуляции.

«Амир Мифтахов достоин «Оскара». Как он шлёпнулся после свистка в надежде получить ещё одно большинство!» — отметил Серавалли на своей странице в «Твиттере».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.

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