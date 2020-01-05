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Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:4 ОТ (0:0, 2:3, 2:1, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «столичных» Ларс Эллер, который в этой встрече также отметился результативной передачей. Две шайбы в составе «Кэпиталз» забросил Якуб Врана. Хет-трик оформил форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 38 секунд и нанёс три броска в створ ворот. Результативной передачей отметился Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов очков не набрал. Илья Самсонов провёл матч на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кейн (Торнтон, Майер) – 26:25' (5x4)   1:1 Дауд (Лайпсик, Хэтэуэй) – 27:29' (5x5)   1:2 Кейн (Кутюр, Карлссон) – 30:06' (5x5)   1:3 Кейн (Карлссон, Майер) – 36:49' (5x4)   2:3 Врана (Оши) – 38:42' (5x5)   2:4 Кутюр (Гертл) – 59:00' (en)   3:4 Врана (Эллер, Гудас) – 59:13' (6x5)   4:4 Оши (Кузнецов, Бекстрём) – 59:45' (6x5)   5:4 Эллер (Карлсон, Холтби) – 62:01' (3x3)
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