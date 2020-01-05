Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:4 ОТ (0:0, 2:3, 2:1, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «столичных» Ларс Эллер, который в этой встрече также отметился результативной передачей. Две шайбы в составе «Кэпиталз» забросил Якуб Врана. Хет-трик оформил форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 38 секунд и нанёс три броска в створ ворот. Результативной передачей отметился Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов очков не набрал. Илья Самсонов провёл матч на скамейке запасных.