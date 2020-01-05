Россия и Канада обменялись заброшенными шайбами в третьем периоде

В эти минуты в Чехии проходит финал молодёжного чемпионата мира по хоккею. В матче встречаются сборные России и Канады.

Счёт на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Егор Замула бросал от синей линии, а Александров здорово подставил клюшку.

Но уже через две минуты канадцы сумели отыграться. Сборная Канады воспользовалась двойным удалением в составе российской команды. Равновесие в счёте восстановил Дилан Козенс.

За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперёд. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.

В середине третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской сборной, но менее чем через минуту канадцы вновь сократили отставание до минимума. Шайба срикошетила в ворота российской сборной от ноги Конора Макмайкла.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.