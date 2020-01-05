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Капитан канадцев сравнял счёт в финальном матче МЧМ-2020 со сборной России

Капитан канадцев сравнял счёт в финальном матче МЧМ-2020 со сборной России
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В эти минуты в Чехии проходит финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею: встречаются сборные России и Канады.

Счёт на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Егор Замула бросал от синей линии, а Александров здорово подставил клюшку.

Но уже через две минуты канадцы сумели отыграться. Сборная Канады воспользовалась двойным удалением в составе российской команды. Равновесие в счёте восстановил Дилан Козенс.

За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперёд. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.

В середине третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской сборной, но менее чем через минуту канадцы вновь сократили отставание до минимума. Шайба срикошетила в ворота российской сборной от ноги Конора Макмайкла. А на 12-й минуте капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счёт, забросив шайбу при игре в большинстве.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

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