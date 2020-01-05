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Сборная России проиграла Канаде в финале молодёжного чемпионата мира

Сборная России проиграла Канаде в финале молодёжного чемпионата мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В Чехии завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России потерпела поражение в матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

Счёт на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Егор Замула бросал от синей линии, а Александров здорово подставил клюшку.

Но уже через две минуты канадцы сумели отыграться. Сборная Канады воспользовалась двойным удалением в составе российской команды. Равновесие в счёте восстановил Дилан Козенс.

За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперёд. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.

U20 ЧМ-2020. Финал
05 января 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 3
Россия U20
0:1 Александров (Замула, Денисенко) – 29:37' (5x4)   1:1 Козенс (Велено, Лафренье) – 31:01' (5x3)   1:2 Денисенко (Романов, Соколов) – 34:46' (5x5)   1:3 Соркин (Круглов) – 48:46' (5x5)   2:3 Макмайкл (Эддисон, Байрэм) – 49:20' (5x5)   3:3 Хэйтон (Эддисон, Лафренье) – 51:21' (5x4)   4:3 Томас (Макмайкл, Эддисон) – 56:02' (5x5)

В середине третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской сборной, но менее чем через минуту канадцы вновь сократили отставание до минимума. Шайба срикошетила в ворота российской сборной от ноги Конора Макмайкла. А на 12-й минуте капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счёт, забросив шайбу при игре в большинстве. За четыре минуты до конца основного времени канадская сборная вышла вперёд, выход один на один реализовал Экил Томас.

В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

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