Фото золотой медали молодежного чемпионата мира — 2020. Их выиграла сборная Канады

Сборная России не сумела победить сборную Канады в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Чехии. Финальный матч завершился победой канадцев со счётом 4:3.

К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца канадцы вышли вперёд.

В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.

В составе российской сборной отличились Никита Александров, Григорий Денисенко и Максим Соркин.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Федерации хоккея России.