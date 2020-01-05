Кожевников: уступили не без помощи финских «товарищей». Канадца не удалили за выброс шайбы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал результат финального матча молодёжного чемпионата мира. В финале сборная России уступила Канаде со счётом 3:4. Встречу обсуживали финские судьи Ласси Хейккинен и Кристиан Викман.

«Это всё нервы, эмоции. Сами себе подломали игру, но не без помощи финских «товарищей». Как можно было не дать удаление канадцам в концовке игры за выброс шайбы? У России в любом случае была хорошая команда на этом чемпионате мира. Могли стать чемпионами мира, но не получилось», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца канадцы вышли вперёд.

В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.