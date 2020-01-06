Лайнсмен зафиксировал удаление канадца за выброс шайбы, главные арбитры его отменили

В концовке финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада произошёл любопытный инцидент. При счёте 4:3 в пользу канадской сборной форвард «кленовых листьев» Эйдан Дудас выбросил шайбу за пределы площадки.

Тренерский штаб российской сборной настаивал на удалении канадца, но арбитры приняли иное решение. При этом, судя по трансляции, лайнсмен также решил, что действия канадского игрока заслуживали двухминутного штрафа, но главные арбитры отменили это решение.

К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца канадцы вышли вперёд.

В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.

Сборная России проиграла Канаде в финале молодёжного чемпионата мира