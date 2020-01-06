Лицо Брагина после решения судей не удалять канадца за выброс шайбы в концовке матча. Фото

В Чехии завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России потерпела поражение в матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

В концовке встречи при счёте 4:3 в пользу канадской сборной форвард «кленовых листьев» Эйдан Дудас выбросил шайбу за пределы площадки.

Тренерский штаб российской сборной настаивал на удалении канадца, но арбитры приняли иное решение. При этом, судя по трансляции, лайнсмен также решил, что действия канадского игрока заслуживали двухминутного штрафа, но главные арбитры отменили это решение.

Лицо Брагина после решения судей не удалять канадца за выброс шайбы в концовке матча Фото: Первый канал

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.