Sporting News: Канада заслужила эту победу, лучшая команда взяла золото МЧМ

Обозреватель Sporting News Стив Курнианос прокомментировал итог финального матча молодёжного чемпионата мира 2020 года, в котором сборная России вела у сборной Канады со счётом 3:1, но в итоге проиграла (3:4).

«Канада заслужила этот успех. Они возглавили одну из самых сложных групп в истории МЧМ, уничтожили своих соперников в четвертьфинале и полуфинале. А в финальном матче собрались с силами и отыграли дефицит в две шайбы. Русские были очень близки к золоту, но, в итоге, оказались без него. Лучшая команда выиграла», — отметил Курнианос на своей странице в «твиттере».

Автором победной шайбы стал форвард сборной Канады Экил Томас, отличившийся за четыре минуты до конца третьего периода. Для Экила этот гол стал первым на турнире.

Видео награждения сборных Канады и России в финале МЧМ