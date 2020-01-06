Сборная Канады празднует победу в финале МЧМ-2020. Видео

Хоккеисты молодежной сборной Канады бурно отпраздновали победу в финале чемпионата мира. В финале канадцы победили сверстников из России со счётом 4:3.
Канадские хоккеисты в раздевалке спели песню, поднимая над головой кубок.
Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.
К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца канадцы вышли вперёд.
В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.
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