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Романов: моё мнение – Россия лучшая команда МЧМ-2020, мы были достойны большего

Романов: моё мнение – Россия лучшая команда МЧМ-2020, мы были достойны большего
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2020 года с командой Канады (3:4).

«Считаю, что мы были достойны большего, чем серебряные медали. Моё мнение – Россия была лучшей командой. Может, кто-то поспорит. Дурацкие удаления сломали нам игру. Мы пытались, но не получилось.

Канадцы тоже сыграли хорошо. У меня напряжения не было, играли в свой хоккей. Про удаления должен говорить каждый отдельный игрок. Я же не знаю, что у него на уме было. Символическая сборная? Приятно, но если команда проиграла, то какая разница?

Надо жить дальше. Приезжать и играть за свои клубы. Мы за это время стали друг другу семьёй и братьями. Это лучшая команда», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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