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Россия сыграет с США, Швецией, Чехией и Австрией на молодёжном чемпионате мира — 2021

Россия сыграет с США, Швецией, Чехией и Австрией на молодёжном чемпионате мира — 2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Стал известен состав групп молодёжного чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

В группе А встретятся победитель финального матча МЧМ-2019 команды Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.

В группе B сыграют сборные России, Швеции, США, Чехии и Австрии.

Молодёжный чемпионат мира — 2020 стартовал 26 декабря в чешских городах Острава и Тршинец и завершился вчера, 5 января. В финальном матче турнира подопечные Валерия Брагина уступили сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца канадцы вышли вперёд.

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года состоится в России, соревнования пройдут в Новосибирске.

Сборная России проиграла Канаде в финале молодёжного чемпионата мира
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