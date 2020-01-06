В «Твиттере» появилась страница телекамеры TSN: «Это я, MVP турнира»

После скандального эпизода в концовке третьего периода финального матча молодёжного чемпионата мира, когда арбитры не удалили игрока сборной Канады за выброс шайбы после её попадания в телекамеру, в социальных сетях появилось сразу несколько аккаунтов, которые ведут болельщики якобы от лица этой камеры.

«Вот, настоящий самый ценный игрок», — отмечают фанаты в «твиттере» Cause We’re Canadian. «Да, это я», — «отвечает» камера со страницы The TSN Camera.

Автором победной шайбы стал форвард сборной Канады Экил Томас, отличившийся за четыре минуты до конца третьего периода. Для Экила этот гол стал первым на турнире. Сборная Канадыы обыграла Россию со счётом 4:3, уступая в ходе третьего периода со счётом 1:3.