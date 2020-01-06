Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
«Думаю, что в этой сборной России много очень перспективных ребят. Защитники все, нападающих человек 7-8. Большинство в первом периоде? Вы поймите, противник всё разбирает, канадцы же тоже готовились. Поэтому пришлось что-то поменять, больше бросков защитников. Вот, забили один. Во время матча на всё нужно реагировать быстро.
Я поменял взгляды на хоккей после работы с Игорем Ларионовым. Всегда ведь говорили, что Брагин всегда играл в оборонительный хоккей. Сейчас большая разница с предыдущими турнирами? А в 2016-м мы в какой хоккей играли? Ребят, когда тактика выбирается, то многое зависит от того, что у тебя в руках есть. Вот и всё. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть попроще. А сейчас была команда, в которой все умели в атаке играть. Вообще, система, предполагающая игру с позиции силы – очень перспективная. Думаю, что в дальнейшем все сборные так играть будут.
Почему перестали встречать канадцев у красной линии с конца второго периода? Один игрок всегда там был, просто пересменки получались. Не сказал бы, что что-то изменилось», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 января 2020
-
02:42
-
02:38
-
02:36
-
02:33
-
02:26
-
02:24
-
02:10
-
02:09
-
02:00
-
01:50
-
01:43
-
01:40
-
01:37
-
01:37
-
01:36
-
01:31
-
01:26
-
01:16
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:44
-
00:44
-
00:41
-
00:30
-
00:26
-
00:25
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:02
- 5 января 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:56