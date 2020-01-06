Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).

«Думаю, что в этой сборной России много очень перспективных ребят. Защитники все, нападающих человек 7-8. Большинство в первом периоде? Вы поймите, противник всё разбирает, канадцы же тоже готовились. Поэтому пришлось что-то поменять, больше бросков защитников. Вот, забили один. Во время матча на всё нужно реагировать быстро.

Я поменял взгляды на хоккей после работы с Игорем Ларионовым. Всегда ведь говорили, что Брагин всегда играл в оборонительный хоккей. Сейчас большая разница с предыдущими турнирами? А в 2016-м мы в какой хоккей играли? Ребят, когда тактика выбирается, то многое зависит от того, что у тебя в руках есть. Вот и всё. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть попроще. А сейчас была команда, в которой все умели в атаке играть. Вообще, система, предполагающая игру с позиции силы – очень перспективная. Думаю, что в дальнейшем все сборные так играть будут.

Почему перестали встречать канадцев у красной линии с конца второго периода? Один игрок всегда там был, просто пересменки получались. Не сказал бы, что что-то изменилось», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.