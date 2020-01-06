Ларионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает и команда проигрывает

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).



«Знаете, сейчас можно наговорить много негативного. Но мне бы хотелось отметить команду, которая играла в правильны хоккей. А всё остальное сейчас очень сложно оценивать после таких эмоций. Это финал, и порой он проходит очень нервно, неровно. В плане психологии. Не хочу акцентировать внимание на ком-то конкретно, на фамилиях — мы говорим о команде.



Вы понимаете, какое напряжение было у ребят. Для них, для этих пацанов, которые с детства мечтали сыграть на такой большой сцене, когда играют две великие державы. Конечно, хотелось бы, чтобы мы забили пару голов в большинстве, а забили один. Броски были, немножко форсировали… Но мы, опять же, говорим об эмоциях. Ребята ещё неопытные, ещё сырые. И по игре, и по тому, что мы видели, это даёт большой оптимизм на будущее. За этот период времени мы смогли сделать интересную команду. Понравилось зрителям, болельщикам. Ни в кого не стоит пускать стрелы, где чья вина… Команда выигрывает и команда проигрывает», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Момент финала. Замула молился на скамейке штрафников после симуляции канадца Хэйтона Канадец Хэйтон опять хотел нагадить России. Приукрашивал, искал кровь и улыбался, когда судьи удалили нашего защитника при счёте 2:1.