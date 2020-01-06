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Канада — Россия: видеообзор финального матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Канада — Россия: видеообзор финального матча молодёжного чемпионата мира — 2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В Чехии завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России потерпела поражение в матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

Счёт на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Но уже через две минуты канадцы сумели отыграться, равновесие в счёте восстановил Дилан Козенс. За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперёд.

В середине третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской сборной, но менее чем через минуту канадцы вновь сократили отставание до минимума. А на 12-й минуте капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счёт, забросив шайбу при игре в большинстве. За четыре минуты до конца основного времени канадская сборная вышла вперёд, выход один на один реализовал Экил Томас.

Посмотреть обзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.

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Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.
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