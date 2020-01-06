Ларионов – о работе на взрослом ЧМ: не буду сейчас говорить. Я пока только начинаю
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о намерении поработать в главной национальной команде на чемпионате мира 2020 года. Мировое первенство пройдёт в Швейцарии с с 8 по 24 мая.
«Если бы да кабы… Я не буду сейчас говорить. То, что я накопил за свою карьеру, хочется отдать, хочется поделиться. Насколько интересно, насколько это нужно… Я пока только начинаю. Для того, чтобы отдать часть себя пацанам, нашему хоккею.
Если это не интересно — я с голоду не умру. Но мне хочется, чтобы был успех на всех уровнях. Он должен приходить при правильном подходе, селекции, скаутинге, психологии. Масса элементов», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым
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