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Ларионов – о работе на взрослом ЧМ: не буду сейчас говорить. Я пока только начинаю

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ларионов – о работе на взрослом ЧМ: не буду сейчас говорить. Я пока только начинаю
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о намерении поработать в главной национальной команде на чемпионате мира 2020 года. Мировое первенство пройдёт в Швейцарии с с 8 по 24 мая.

«Если бы да кабы… Я не буду сейчас говорить. То, что я накопил за свою карьеру, хочется отдать, хочется поделиться. Насколько интересно, насколько это нужно… Я пока только начинаю. Для того, чтобы отдать часть себя пацанам, нашему хоккею.

Если это не интересно — я с голоду не умру. Но мне хочется, чтобы был успех на всех уровнях. Он должен приходить при правильном подходе, селекции, скаутинге, психологии. Масса элементов», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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