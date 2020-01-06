Соколов: спасибо, Россия, что была с нами. Мы проиграли, но знайте — мы отдали всё

Нападающий молодёжной сборной России Егор Соколов прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2020 года с командой Канады (3:4).

«Можно сказать, что никто не оставил никаких сил себе, мы отдали всё. Я могу сейчас зайти в раздевалку и каждому сказать спасибо. Спасибо за то, что… Я даже не могу говорить сейчас, если честно.

Да не было никаких мыслей, просто со вторым голом канадцам повезло, удача оказалась на их стороне. Они забили от конька, там был наброс непонятный, они каким-то образом забили. А в третьем голе нас подвела дисциплина, как подводила все эти игры. Они забили, и потом уже преимущество было на их стороне.

Готов подойти к каждому, обнять и даже поцеловать, мне было очень приятно с ними играть. Мы много вместе поиграли – U16, U17, U18, за молодёжную сборную… Я могу посмотреть в глаза каждому и сказать, что я его люблю, и что я был горд играть с ним. Сейчас уже нечего говорить – они выиграли, я могу сказать прямо, что я подойду к любому парню из команды и скажу спасибо за то, что мы были командой весь турнир. Я горд, что сыграл с ними.

Спасибо огромное, Россия, что ты нас поддерживала, была с нами и болела до конца. Мы проиграли, но знайте – мы отдали всё», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.