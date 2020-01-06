Денисенко – о штрафе за сломанную клюшку: тяжело сказать, что было в голове

Капитан сборной России Григорий Денисенко прокомментировал поражение в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
«Тяжело что-то говорить, опустошение внутри. Но уже ничего не поменять. Надо было раньше думать, нельзя проигрывать при счёте 3:1 такую игру. Конечно, обидно. Все мы максималисты, хотели выиграть золото, но сами игру отдали. Забыл выбросить сломанную клюшку? Всё прошло в один миг, тяжело сказать, что было в голове. Мы сумели стать семьёй. Все ребята дружные и трудолюбивые. Такие игры надо уметь играть», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
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