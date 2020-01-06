Автор победного гола МЧМ: перед такими матчами меня обычно тошнит. Сегодня был на спокухе

Нападающий сборной Канады Акил Томас поделился эмоциями от победы в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой России (4:3). В этой встрече форвард стал автором победной шайбы.
«Обычно перед нервными матчами, особенно в таких играх, как сегодняшняя, я чувствую тошноту перед игрой. Но сегодня я был на спокухе, не нервничал. Чувствовал, что моё время близко. В третьем периоде я почувствовал, что когда тренеры назовут моё имя, у меня будет шанс. Ощущения были невероятные», — передаёт слова Томаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
- 6 января 2020
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