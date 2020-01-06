Гол Дадонова помог «Флориде» в гостях обыграть «Питтсбург». У Малкина «-1»

«Флорида Пантерз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе победителей набрали Майк Хоффман (1+1) и Фрэнк Ватрано (1+1). Голами у «Флориды» также отметились Бретт Коннолли и Евгений Дадонов. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Макканн.

Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 34 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провёл матч на скамейке запасных.