Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Дадонова помог «Флориде» в гостях обыграть «Питтсбург». У Малкина «-1»

Гол Дадонова помог «Флориде» в гостях обыграть «Питтсбург». У Малкина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе победителей набрали Майк Хоффман (1+1) и Фрэнк Ватрано (1+1). Голами у «Флориды» также отметились Бретт Коннолли и Евгений Дадонов. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Макканн.

Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 34 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провёл матч на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ватрано (Хоффман) – 02:28' (5x5)   1:1 Макканн (Симон, Хёрнквист) – 03:52' (5x5)   1:2 Коннолли (Трочек, Мэтисон) – 10:44' (5x5)   1:3 Хоффман (Ватрано, Стиллман) – 48:52' (5x5)   1:4 Дадонов (Юбердо) – 57:32' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020