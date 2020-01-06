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Нападающий Канады Велено: камера TSN – MVP финала МЧМ-2020 с Россией

Нападающий Канады Велено: камера TSN – MVP финала МЧМ-2020 с Россией
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной Канады Джо Велено поделился эмоциями от победы в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года с командой России (4:3).

«В какие-то моменты я даже дышать не мог, потрясающее чувство. Возможность сыграть на МЧМ предоставляется всего раз или два в жизни. За два МЧМ я смог завоевать одно золото, благодарен за это.

На минуту испугался, когда шайба улетела за стекло, но затем увидел, что она что-то задела. Думал, что судьи не дадут удаление, но эта камера, наверное, MVP финала. Нам повезло, хоккейные боги нас вознаградили. У нас было несколько удалений, которые не должны были свистеть, русские получали большинство. В конечном итоге всё уравновешивается, боги сегодня были с нами», — передаёт слова Велено корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Автор победного гола МЧМ: перед такими матчами меня обычно тошнит. Сегодня был на спокухе
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