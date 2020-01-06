Сборная России проиграла 9 из 13 финалов молодёжного чемпионата мира

Сборная России уступила сборной Канады в финальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Таким образом, российская команда проиграла 9 из 13 финалов мировых молодёжных первенств. Ранее сборная России довольствовалась серебряными медалями в 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2012, 2015 и 2016 годах.
До этой встречи сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
Ни разу в истории МЧМ Канада и Россия не выигрывали друг у друга два матча на турнире. В 2002 году россияне проиграли Канаде в матче группового этапа (2:5) и взяли реванш в финале (5:4). Спустя девять лет история повторилась. Канадцы победили в группе (6:3) и проиграли в финале (3:5). В 2013 году россияне проиграли во встрече предварительного раунда (1:4) и взяли реванш в матче за третье место (6:5 ОТ).
- 6 января 2020
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