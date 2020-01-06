«Чикаго» обыграл «Детройт», проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.
После первого периода гости вели в счёте благодаря голам Филипа Задины и Люка Гленденинга. К концу 2-го периода отрыв в счёте сократил нападающий «Блэкхоукс» Дилан Строум, а уже спустя 45 секунд Дилан Сикура установил равновесие в счёте. В середине 3-го периода шведский защитник Адам Боквист вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт в этом матче установил Доминик Кубалик, забросив шайбу в пустые ворота.
«Чикаго Блэкхоукс», набрав 44 очка в 43 матчах, занимает 12-е место в Западной конференции, а «Детройт» (23) находится на последнем (16) месте Востока.
В другом матче «Калгари Флэймз» на выезде по буллитам обыграл «Миннесоту Уайлд» — 5:4 Б.
- 6 января 2020
-
07:17
-
06:21
-
06:00
-
05:37
-
05:00
-
04:57
-
04:01
-
03:56
-
03:44
-
03:33
-
03:28
-
02:42
-
02:38
-
02:36
-
02:33
-
02:26
-
02:24
-
02:10
-
02:09
-
02:00
-
01:50
-
01:43
-
01:40
-
01:37
-
01:37
-
01:36
-
01:31
-
01:26
-
01:16
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:44
-
00:44