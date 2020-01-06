«Чикаго» обыграл «Детройт», проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

После первого периода гости вели в счёте благодаря голам Филипа Задины и Люка Гленденинга. К концу 2-го периода отрыв в счёте сократил нападающий «Блэкхоукс» Дилан Строум, а уже спустя 45 секунд Дилан Сикура установил равновесие в счёте. В середине 3-го периода шведский защитник Адам Боквист вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт в этом матче установил Доминик Кубалик, забросив шайбу в пустые ворота.

«Чикаго Блэкхоукс», набрав 44 очка в 43 матчах, занимает 12-е место в Западной конференции, а «Детройт» (23) находится на последнем (16) месте Востока.

В другом матче «Калгари Флэймз» на выезде по буллитам обыграл «Миннесоту Уайлд» — 5:4 Б.