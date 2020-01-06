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«Чикаго» обыграл «Детройт», проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2

«Чикаго» обыграл «Детройт», проигрывая по ходу встречи со счётом 0:2
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

После первого периода гости вели в счёте благодаря голам Филипа Задины и Люка Гленденинга. К концу 2-го периода отрыв в счёте сократил нападающий «Блэкхоукс» Дилан Строум, а уже спустя 45 секунд Дилан Сикура установил равновесие в счёте. В середине 3-го периода шведский защитник Адам Боквист вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт в этом матче установил Доминик Кубалик, забросив шайбу в пустые ворота.

«Чикаго Блэкхоукс», набрав 44 очка в 43 матчах, занимает 12-е место в Западной конференции, а «Детройт» (23) находится на последнем (16) месте Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Задина (Ларкин, Гронек) – 03:21' (5x4)   0:2 Гленденинг (Немет, Хельм) – 16:53' (5x5)   1:2 Строум (Дебринкэт) – 35:07' (5x5)   2:2 Сикура (Густафссон, Кейн) – 35:52' (5x5)   3:2 Боквист (Кит, Тэйвз) – 48:47' (5x5)   4:2 Кубалик (Смит, Мёрфи) – 59:40' (en)

В другом матче «Калгари Флэймз» на выезде по буллитам обыграл «Миннесоту Уайлд» — 5:4 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Фиала (Сутер, Паризе) – 05:01' (5x4)   1:1 Лучич (Андерссон, Баклунд) – 09:32' (5x4)   2:1 Фолиньо (Эрикссон Эк) – 10:06' (5x5)   2:2 Хэмоник (Годро, Баклунд) – 15:40' (5x5)   3:2 Фолиньо (Дамба, Канин) – 19:14' (5x5)   3:3 Стоун (Броди, Райан) – 41:55' (5x5)   4:3 Гринвей (Сперджен, Сутер) – 42:37' (5x5)   4:4 Джордано (Годро, Линдхольм) – 54:32' (5x4)   4:5 Дюбе – 65:00' (ПБ)
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