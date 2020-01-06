Экс-жена Зайцева: из моих детей просто делают калек. Ради чего?

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала, что, несмотря на решение суда, она до сих пор не так и не смогла забрать детей.

«Малышек я пока так и не забрала, и впереди ещё две инстанции. Никита на последнем заседании утверждал, что не будет препятствовать нашему с детьми общению, и утром, на следующий день после суда, я уже стояла у ворот дома вдвоём с адвокатом и с нетерпением ждала хотя бы просто встречи с детками. Они были там, но нам так никто и не открыл. Я не сдамся, несмотря на то что новый год мы так и не встретили вместе. Мне даже не дали с ними поговорить по видеосвязи. Сейчас снова пишу бесконечные заявления в органы опеки и УВД. Это просто несправедливо.



Мой Новый год прошёл в слезах, хоть я и не люблю говорить о своих эмоциях, в слезах от боли за своих детей, так как неделю назад Никита Зайцев прислал мне видео, короткое. С Соней, старшей дочкой. Он её просил на видео, что бы она подошла к нему. Она подошла… Другой, скованной походкой, у неё дергалась левая ручка, неосознанно, она её не контролировала, она просто дёргалась и тряслась. Похоже на нервный тик, но сильнее. Никита даже не обратил на это внимание, отправив это видео мне. Выглядит жутко. Мои дети. В таком состоянии.



Я не знаю, как описать своё состояние. Бесконечная сдавливающая все органы боль. Из моих детей просто делают калек. Ради чего? Ответ очевиден. И это ужасает, это приводит в ярость и одновременно обессиливает. Потому что это бесчеловечно, потому что так просто нельзя» — написала Маргарита в своём «инстаграме».

Напомним, что 26 декабря 2019 года суд определил опекуном детей Зайцева его бывшую жену Маргариту.