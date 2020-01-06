Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-жена Зайцева: из моих детей просто делают калек. Ради чего?

Экс-жена Зайцева: из моих детей просто делают калек. Ради чего?
Хоккей / НХЛ 0

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала, что, несмотря на решение суда, она до сих пор не так и не смогла забрать детей.

«Малышек я пока так и не забрала, и впереди ещё две инстанции. Никита на последнем заседании утверждал, что не будет препятствовать нашему с детьми общению, и утром, на следующий день после суда, я уже стояла у ворот дома вдвоём с адвокатом и с нетерпением ждала хотя бы просто встречи с детками. Они были там, но нам так никто и не открыл. Я не сдамся, несмотря на то что новый год мы так и не встретили вместе. Мне даже не дали с ними поговорить по видеосвязи. Сейчас снова пишу бесконечные заявления в органы опеки и УВД. Это просто несправедливо.

Мой Новый год прошёл в слезах, хоть я и не люблю говорить о своих эмоциях, в слезах от боли за своих детей, так как неделю назад Никита Зайцев прислал мне видео, короткое. С Соней, старшей дочкой. Он её просил на видео, что бы она подошла к нему. Она подошла… Другой, скованной походкой, у неё дергалась левая ручка, неосознанно, она её не контролировала, она просто дёргалась и тряслась. Похоже на нервный тик, но сильнее. Никита даже не обратил на это внимание, отправив это видео мне. Выглядит жутко. Мои дети. В таком состоянии.

Я не знаю, как описать своё состояние. Бесконечная сдавливающая все органы боль. Из моих детей просто делают калек. Ради чего? Ответ очевиден. И это ужасает, это приводит в ярость и одновременно обессиливает. Потому что это бесчеловечно, потому что так просто нельзя» — написала Маргарита в своём «инстаграме».

Напомним, что 26 декабря 2019 года суд определил опекуном детей Зайцева его бывшую жену Маргариту.

Суд определил опекуном детей Зайцева его бывшую жену, хоккеист подаст апелляцию
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020