Василевский и А.Свечников в тройке звёзд матча «Каролина» — «Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Для «молний» эта победа стала седьмой кряду.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 28 из 29 бросков, признан первой звездой матча. Второй звездой был признан нападающий «молний» Стивен Стэмкос, на счету которого 2 (1+1) набранных очка. Третьей звездой матча стал нападающий Андрей Свечников, который забросил единственную шайбу в составе «Каролины».

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» примет «Филадельфию Флайерз», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».