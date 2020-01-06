Генменеджер сборной Канады — о голе Хэйтона: вот почему он капитан команды

Генеральный менеджер сборной Канады Марк Хантер поделился мнением об игре капитана команды Баррета Хэйтона, забившего важнейшую шайбу в финальном матче МЧМ-2020 с командой России (4:3). Участие нападающего в матче было под вопросом из-за травмы.



«Вот почему он капитан команды и именно поэтому у него будет долгая карьера. Теперь у него в багаже есть кое-что особенное, что он всегда может вспомнить, оценить плюсы и минусы и добиваться успеха», — приводит слова Хантера журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».



Счёт на 30-й минуте открыл форвард российской сборной Никита Александров. Егор Замула бросал от синей линии, а Александров здорово подставил клюшку. Но уже через две минуты канадцы сумели отыграться. Сборная Канады воспользовалась двойным удалением в составе российской команды. Равновесие в счёте восстановил Дилан Козенс. За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперёд. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.



В середине третьего периода Максим Соркин увеличил преимущество российской сборной, но менее чем через минуту канадцы вновь сократили отставание до минимума. Шайба срикошетила в ворота российской сборной от ноги Конора Макмайкла. А на 12-й минуте капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счёт, забросив шайбу при игре в большинстве. За четыре минуты до конца основного времени канадская сборная вышла вперёд, выход один на один реализовал Экил Томас. В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.



Россия должна была брать золото, но всё сломал гол Хэйтона. Это он не снял шлем на гимне Канадцы призывали лишить Баррета Хэйтона должности капитана и исключить из сборной. В финале он стал героем нации.