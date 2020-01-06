Лафренье: Канада совершила крутой камбэк в финале МЧМ. Нам немного подфартило

Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье поделился впечатлениями от победы над Россией (4:3) в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.



«Мы совершили крутой камбэк, особенно приятно было выиграть этот матч. Это большая честь — стать MVP этого турнира, но работал не только я. Вся команда выкладывалась на максимум. Когда счет был 1:3, мы просто продолжали работать в том же духе. Нам немного подфартило со вторым голом. Конечно, всем очень хотелось обыграть Россию после группового этапа. Рад, что сегодня все сложилось», — приводит слова Лафренье официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ранее организаторы турнира назвали лучших игроков МЧМ-2020. Лучшим вратарём стал Хофер (Канада), лучшим защитником — Сандин (Швеция), а форвардом — Лафренье (Канада).

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде финал мечты за семь минут Ужасная дисциплина всё-таки не позволила этой великолепной команде добраться до золота.