Лафренье: Канада совершила крутой камбэк в финале МЧМ. Нам немного подфартило

Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье поделился впечатлениями от победы над Россией (4:3) в финале молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
«Мы совершили крутой камбэк, особенно приятно было выиграть этот матч. Это большая честь — стать MVP этого турнира, но работал не только я. Вся команда выкладывалась на максимум. Когда счет был 1:3, мы просто продолжали работать в том же духе. Нам немного подфартило со вторым голом. Конечно, всем очень хотелось обыграть Россию после группового этапа. Рад, что сегодня все сложилось», — приводит слова Лафренье официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Ранее организаторы турнира назвали лучших игроков МЧМ-2020. Лучшим вратарём стал Хофер (Канада), лучшим защитником — Сандин (Швеция), а форвардом — Лафренье (Канада).
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