Автор победного гола Томас сыграл в финале пять минут. Это была его первая шайба на МЧМ

В Чехии завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России потерпела поражение в матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.
Автором решающей шайбы в ворота сборной России стал канадский нападающий Экил Томас. Для Томаса это была первая шайба на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Форвард в финальном матче провёл на льду только 5 минут и 23 секунды, из которых в третьем периоде — одну минуту и 25 секунд.
Российская команда проиграла 9-й из 13 финалов мировых молодёжных первенств. Ранее сборная России довольствовалась серебряными медалями в 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2012, 2015 и 2016 годах.
До этой встречи сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
- 6 января 2020
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