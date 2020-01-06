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А. Свечников: «Тампа» сегодня была просто лучше «Каролины»

А. Свечников: «Тампа» сегодня была просто лучше «Каролины»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поделился впечатлениями от проигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). Российский форвард стал автором единственного гола своей команды, который стал для Свечникова 18-м в сезоне.

«Они просто были лучше нас. Они были значительно быстрее, намного лучше смотрелись в борьбе, а мы свой хоккей не показывали. В первых двух периодах мы играли неважно, за что и поплатились», — приводит слова Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 26 секунд, заблокировал два броска, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «+2». Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.

«Тампа» в гостях обыграла «Каролину», несмотря на гол А. Свечникова. У Кучерова 2 очка
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