Результаты матчей НХЛ за 5 января 2020 года

5 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге было сыграно шесть матчей, в которых приняло участие 10 российских игроков.



«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду добился волевой победы над «Сан-Хосе Шаркс» (5:4 ОТ), сумев отыграть две шайбы на последней минуте основного времени со снятым голкипером.

«Питтсбург Пингвинз» в родных стенах уступил «Флориде Пантерз» (1:4).

«Каролина Харрикейнз» дома проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), несмотря на заброшенную шайбу Андрея Свечникова.

«Миннесота Уайлд» на домашнем льду потерпела поражение от «Калгари Флэймз» в серии буллитов (4:5 Б).

«Чикаго Блэкхоукс» дома отыгрался с 0:2 и взял верх над Детройт Ред Уингз» (4:2).

«Анахайм Дакс» в родных стенах оказался сильнее «Нэшвилл Предаторз» — 5:4 Б.