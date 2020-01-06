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Результаты матчей НХЛ за 5 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 5 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

5 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге было сыграно шесть матчей, в которых приняло участие 10 российских игроков.

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду добился волевой победы над «Сан-Хосе Шаркс» (5:4 ОТ), сумев отыграть две шайбы на последней минуте основного времени со снятым голкипером.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кейн (Торнтон, Майер) – 26:25' (5x4)   1:1 Дауд (Лайпсик, Хэтэуэй) – 27:29' (5x5)   1:2 Кейн (Кутюр, Карлссон) – 30:06' (5x5)   1:3 Кейн (Карлссон, Майер) – 36:49' (5x4)   2:3 Врана (Оши) – 38:42' (5x5)   2:4 Кутюр (Гертл, Бёрнс) – 59:00' (en)   3:4 Врана (Эллер, Гудас) – 59:13' (6x5)   4:4 Оши (Кузнецов, Бекстрём) – 59:45' (6x5)   5:4 Эллер (Карлсон, Холтби) – 62:01' (3x3)

«Питтсбург Пингвинз» в родных стенах уступил «Флориде Пантерз» (1:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ватрано (Хоффман) – 02:28' (5x5)   1:1 Макканн (Симон, Хёрнквист) – 03:52' (5x5)   1:2 Коннолли (Трочек, Мэтисон) – 10:44' (5x5)   1:3 Хоффман (Ватрано, Стиллман) – 48:52' (5x5)   1:4 Дадонов (Юбердо) – 57:32' (en)

«Каролина Харрикейнз» дома проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), несмотря на заброшенную шайбу Андрея Свечникова.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стивенс (Вераге, Кучеров) – 02:36' (5x5)   0:2 Стэмкос – 04:44' (5x5)   0:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 25:19' (5x5)   1:3 Свечников (Славин, Песке) – 51:48' (5x5)

«Миннесота Уайлд» на домашнем льду потерпела поражение от «Калгари Флэймз» в серии буллитов (4:5 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Фиала (Сутер, Паризе) – 05:01' (5x4)   1:1 Лучич (Андерссон, Баклунд) – 09:32' (5x4)   2:1 Фолиньо (Эрикссон Эк) – 10:06' (5x5)   2:2 Хэмоник (Годро, Баклунд) – 15:40' (5x5)   3:2 Фолиньо (Дамба, Канин) – 19:14' (5x5)   3:3 Стоун (Броди, Райан) – 41:55' (5x5)   4:3 Гринвей (Сперджен, Сутер) – 42:37' (5x5)   4:4 Джордано (Годро, Линдхольм) – 54:32' (5x4)   4:5 Дюбе – 65:00' (ПБ)

«Чикаго Блэкхоукс» дома отыгрался с 0:2 и взял верх над Детройт Ред Уингз» (4:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Задина (Ларкин, Гронек) – 03:21' (5x4)   0:2 Гленденинг (Немет, Хельм) – 16:53' (5x5)   1:2 Строум (Дебринкэт) – 35:07' (5x5)   2:2 Сикура (Густафссон, Кейн) – 35:52' (5x5)   3:2 Боквист (Кит, Тэйвз) – 48:47' (5x5)   4:2 Кубалик (Смит, Мёрфи) – 59:40' (en)

«Анахайм Дакс» в родных стенах оказался сильнее «Нэшвилл Предаторз» — 5:4 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хенрик (Гецлаф, Спронг) – 12:06' (5x5)   1:1 Уотсон (Блэквелл, Тренин) – 19:11' (5x5)   1:2 Смит (Туррис, Экхольм) – 22:59' (5x4)   2:2 Фаулер (Гецлаф, Гудбрансон) – 32:34' (5x5)   3:2 Спронг (Фаулер, Хенрик) – 34:52' (5x4)   4:2 Хенрик (Стил, Гецлаф) – 37:22' (5x4)   4:3 Смит (Бонино, Гримальди) – 44:13' (5x5)   4:4 Гримальди (Йози, Бонино) – 46:30' (5x5)   5:4 Гецлаф – 65:00' (ПБ)
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