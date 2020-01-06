Кто лучший игрок сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2020?
Вчера, 5 января, завершился молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. Сборная России заняла на турнире второе место, проиграв команде Канады в финальном матче со счётом 3:4. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто лучший игрок сборной России на молодёжном чемпионате мира — 2020?»
Пройти опрос можно на Quiz.
Российская команда проиграла 9-й из 13 финалов мировых молодёжных первенств. Ранее сборная России довольствовалась серебряными медалями в 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2012, 2015 и 2016 годах.
До этой встречи сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
«Было нелегко держать русских в страхе», «камера – MVP». Канада – о победе над Россией
Канадская пресса довольна. Но признаёт, что их сборной сильно повезло.
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