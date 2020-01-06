Назаров: странно слышать о 18-летних пацанах в первом большинстве клубов КХЛ

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России от команды Канады (3:4) в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею.



«Хочу поздравить с серебряными медалями всю российскую команду, болельщиков, Федерацию хоккея России. Это серьёзное достижение, ребята бились и старались, выложились на льду.



Призываю не драматизировать ситуацию. Странно слышать, что 18-летние пацаны должны играть чуть ли не в первом большинстве клубов КХЛ. Такого не бывает, с каждого тренера спрашивают за результат, игроков нужно подводить постепенно, а не бросать под танки. Здесь речь не о доверии, а о здравом смысле. Не нужно накалять ситуацию. Если хотите углубиться, то давайте посчитаем, сколько катков в Канаде, а сколько в России», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.