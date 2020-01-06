Пашков – о Брагине в «молодёжке»: если он не исчерпал себя, то должен работать

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итоги выступления сборной России на МЧМ-2020 и поделился мнением о работе главного тренера Валерия Брагина. Напомним, россияне уступили Канаде в финале турнира (3:4).



«Я думаю, что многое будет зависеть от него самого. Если он чувствует, что не исчерпал себя в этой должности, то должен работать. Что касается результата, то он вполне удовлетворительный. Особенно учитывая условия, в которых работает молодёжная команда. Без серьёзной подготовки, стабильного состава. Сложно добиться максимального успеха, а локальный успех и призовые места практически всегда есть. Брагин способен продолжить работу. Эта команда была очень хороша, одна из лучших, если не лучшая за последнее время», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.