Пашков – о Брагине в «молодёжке»: если он не исчерпал себя, то должен работать

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итоги выступления сборной России на МЧМ-2020 и поделился мнением о работе главного тренера Валерия Брагина. Напомним, россияне уступили Канаде в финале турнира (3:4).
«Я думаю, что многое будет зависеть от него самого. Если он чувствует, что не исчерпал себя в этой должности, то должен работать. Что касается результата, то он вполне удовлетворительный. Особенно учитывая условия, в которых работает молодёжная команда. Без серьёзной подготовки, стабильного состава. Сложно добиться максимального успеха, а локальный успех и призовые места практически всегда есть. Брагин способен продолжить работу. Эта команда была очень хороша, одна из лучших, если не лучшая за последнее время», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 6 января 2020
-
14:50
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:50
-
13:38
-
13:20
-
13:11
-
12:45
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:29
-
11:00
-
10:47
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
08:59
-
08:48
-
08:26
-
08:18
-
07:33
-
07:17
-
06:21
-
06:00
-
05:37
-
05:00
-
04:57
-
04:01