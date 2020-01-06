Форвард «Трактора» Авцин дисквалифицирован

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча казанского «Ак Барса» и челябинского «Трактора».



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Александра Авцина по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Счёт в матче на 16-й минуте в большинстве открыл форвард «Трактора» Лукаш Седлак. Во втором периоде шайбы Александра Авцина и Ника Бэйлена довели счёт до разгромного. В третьем игровом отрезке хоккеистам казанского клуба удалось отыграться, голами отметились Станислав Галиев и Данис Зарипов дважды. Победу «Ак Барсу» в овертайме принёс Артём Галимов.