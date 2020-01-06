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«Салават Юлаев» — ЦСКА: Кручинин сыграет во втором звене хозяев

«Салават Юлаев» — ЦСКА: Кручинин сыграет во втором звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 6 января, начало матча — в 14:30 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Кручинин — Маннинен — Сошников;
Семёнов — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пашнин — Сафин-Трегубов, Башкиров — Хохряков — Картаев.

ЦСКА:

Сорокин (Киселёв);
Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Мамин;
Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Кемпе — Карнаухов — Калинин;
Блажиевский, Слепышев — Светлаков — Толчинский.

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