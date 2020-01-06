«Салават Юлаев» — ЦСКА: Кручинин сыграет во втором звене хозяев

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Уфе состоится сегодня, 6 января, начало матча — в 14:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Кручинин — Маннинен — Сошников;

Семёнов — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пашнин — Сафин-Трегубов, Башкиров — Хохряков — Картаев.



ЦСКА:



Сорокин (Киселёв);

Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Мамин;

Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Кемпе — Карнаухов — Калинин;

Блажиевский, Слепышев — Светлаков — Толчинский.