Каменский — об итогах МЧМ: такой результат достигнут в том числе благодаря усилиям КХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2020. Подопечные Валерия Брагина завоевали серебро, в финале проиграв Канаде (3:4).
«Хотел бы поблагодарить всю нашу команду за красивый хоккей, за игру, которая однозначно понравилась болельщикам. Такой результат сборной, а я считаю серебряные медали несомненным успехом, стал возможен в том числе и благодаря усилиям КХЛ. Основу команды составляли те ребята, которые уже успели приобрести опыт игры в лиге, причём они не просто сидели на скамейке запасных своих клубов во время игр. Им действительно доверяли и доверяют тренеры. В том числе и в самых ответственных и важных матчах.
Думаю, что теперь это доверие только увеличится, да и ребятам выступление на чемпионате мира даст мощный эмоциональный заряд. Это важно, поскольку до решающей стадии чемпионата КХЛ осталось уже не так много времени. Важно также и то, что КХЛ ценит этих парней. Выводя их из-под потолка зарплат, лига делает всё для того, чтобы тренеры не сталкивались ни с такими сложностями при привлечении молодёжи в основу своих команд», — цитирует Каменского официальный сайт КХЛ.
- 6 января 2020
-
14:50
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:50
-
13:38
-
13:20
-
13:11
-
12:45
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:29
-
11:00
-
10:47
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
08:59
-
08:48
-
08:26
-
08:18
-
07:33
-
07:17
-
06:21
-
06:00
-
05:37
-
05:00
-
04:57
-
04:01