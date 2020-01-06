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Каменский — об итогах МЧМ: такой результат достигнут в том числе благодаря усилиям КХЛ

Каменский — об итогах МЧМ: такой результат достигнут в том числе благодаря усилиям КХЛ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2020. Подопечные Валерия Брагина завоевали серебро, в финале проиграв Канаде (3:4).

«Хотел бы поблагодарить всю нашу команду за красивый хоккей, за игру, которая однозначно понравилась болельщикам. Такой результат сборной, а я считаю серебряные медали несомненным успехом, стал возможен в том числе и благодаря усилиям КХЛ. Основу команды составляли те ребята, которые уже успели приобрести опыт игры в лиге, причём они не просто сидели на скамейке запасных своих клубов во время игр. Им действительно доверяли и доверяют тренеры. В том числе и в самых ответственных и важных матчах.

Думаю, что теперь это доверие только увеличится, да и ребятам выступление на чемпионате мира даст мощный эмоциональный заряд. Это важно, поскольку до решающей стадии чемпионата КХЛ осталось уже не так много времени. Важно также и то, что КХЛ ценит этих парней. Выводя их из-под потолка зарплат, лига делает всё для того, чтобы тренеры не сталкивались ни с такими сложностями при привлечении молодёжи в основу своих команд», — цитирует Каменского официальный сайт КХЛ.

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