«Салават» — ЦСКА: Хартикайнен забросил две шайбы с разницей в 54 секунды
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен оформил дубль в первом периоде встречи с московским ЦСКА. Заброшенные шайбы финского форварда разделили 54 секунды.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Кручинин — Маннинен — Сошников;
Семёнов — Сергеев, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пашнин — Сафин-Трегубов, Башкиров — Хохряков — Картаев.
ЦСКА:
Сорокин (Киселёв);
Науменков — Нестеров, Капризов — Вей — Мамин;
Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Кемпе — Карнаухов — Калинин;
Блажиевский, Слепышев — Светлаков — Толчинский.
Читайте также
- 6 января 2020
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:50
-
13:38
-
13:20
-
13:11
-
12:45
-
12:37
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:29
-
11:00
-
10:47
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
08:59
-
08:48
-
08:26
-
08:18
-
07:33
-
07:17
-
06:21
-
06:00
-
05:37
-
05:00
-
04:57
Партнерский контент