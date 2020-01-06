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Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 16-й недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Иван Бочаров («Динамо» Мск), в двух матчах недели не пропустивший ни одной шайбы и отразивший в общей сложности 60 бросков. «Сухари» во встречах с «Куньлунь Ред Стар» и «Спартаком» стали для голкипера «Динамо» соответственно четвёртым и пятым в нынешнем чемпионате.

Лучшим защитником признан Якуб Ержабек («Витязь»), вместе с командой одержавший победы в двух из трёх матчей недели и забивший в них три гола при показателе полезности "+1".

Лучшим нападающим признан Сергей Шумаков («Авангард»), одержавший вместе с командой победы в двух матчах недели и набравший в них 6 (2+4) очков. Оба гола Шумакова стали победными.

Лучшим новичком признан вратарь Янис Ворис («Динамо» Р), в двух матчах недели не пропустивший ни одной шайбы и отразивший в общей сложности 38 бросков. В гостевой игре против минского «Динамо» 19-летний голкипер вышел на замену, а в следующем матче оформил первый «сухарь» в карьере.

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