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Умарк дал интервью после матча с ЦСКА в форме сборной России

Умарк дал интервью после матча с ЦСКА в форме сборной России
Хоккей / КХЛ 0

Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 4:2. Традиционное интервью Умарк дал в форме сборной России.

«Это была хорошая игра, с самого начала мы были готовы сыграть как команда. Вся команда играла с душой, это отличная победа.

Как чувствую себя после Кубка Шпенглера? Великолепно.

Почему я даю интервью в форме сборной России? Первый и последний раз я надел этот свитер. Мы поспорили на исход матча Россия – Швеция, поэтому мне пришлось», — сказал Умарк.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Салавата Юлаева».

Сборная России в полуфинале МЧМ-2020 победила Швецию со счётом 5:4 ОТ. В финале россияне уступили канадцам (3:4).

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