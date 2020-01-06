Цулыгин: немного у «Салавата Юлаева» не получилось во втором периоде в матче с ЦСКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Уфимцы победили со счётом 4:2, забросив три шайбы уже в первом периоде.

«С нашей стороны было очень хорошее начало — в первом периоде создали задел. Немного у нас не получилось во втором периоде, было два удаления, поэтому игра сложилась не так, как хотелось. В третьем периоде мы сыграли по счёту — плотно действовали в обороне, ждали своих контратак, забили гол, и здорово, что смогли победить. Команда отлично сыграла — с полной самоотдачей на полной арене. Всех с победой», — цитирует Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.