Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Цулыгин: немного у «Салавата Юлаева» не получилось во втором периоде в матче с ЦСКА

Цулыгин: немного у «Салавата Юлаева» не получилось во втором периоде в матче с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Уфимцы победили со счётом 4:2, забросив три шайбы уже в первом периоде.

«С нашей стороны было очень хорошее начало — в первом периоде создали задел. Немного у нас не получилось во втором периоде, было два удаления, поэтому игра сложилась не так, как хотелось. В третьем периоде мы сыграли по счёту — плотно действовали в обороне, ждали своих контратак, забили гол, и здорово, что смогли победить. Команда отлично сыграла — с полной самоотдачей на полной арене. Всех с победой», — цитирует Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020