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Никитин: в первом периоде у ЦСКА был недонастрой, оказались не готовы к матчу

Никитин: в первом периоде у ЦСКА был недонастрой, оказались не готовы к матчу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, комментируя результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:4), посетовал на проблемы с настроем у команды. В первом периоде москвичи пропустили три шайбы, хет-трик оформил Теэму Хартикайнен.

«Салават» с победой. Мы играли в хоккей во втором и третьем периодах. В первом был, даже не знаю, недонастрой, оказались не готовы. «Салават» нас наказал за наши ошибки. Они больше хотели, поэтому и победили», — цитирует Никитина пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — ЦСКА.

Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ. ЦСКА не удалось продлить победную серию, достигнувшую трёх матчей.

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
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