«Монреаль» наигрывает Ковальчука в первой спецбригаде большинства
Тренерский штаб «Монреаль Канадиенс» наигрывает новичка команды российского форварда Илью Ковальчука в первой спецбригаде большинства, сообщает журналист Брайан Мадрик.
Ковальчук может дебютировать за свой новый клуб уже в ночь с 6 на 7 января. «Монреаль» сыграет с «Виннипег Джетс».
Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах.
В «Монреале» Ковальчук будет выступать под 17-м номером, который ему отдал Бретт Кулак.
Ковальчук примерил форму «Монреаля». Фото
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