Ларионов – о показе «Матч ТВ» финала МЧМ-2011: это полный непрофессионализм

Помощник главного тренера молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с показом телеканалом «Матч ТВ» финала МЧМ-2011 одновременно с прямой трансляцией финала МЧМ-2020 по другому каналу.
«Мы живём в XXI веке, такие вещи не должны происходить. Я слышал про это, да. Какая-то акция непонятная. Это полный непрофессионализм и большой минус для «Матч ТВ». Ребята играют потрясающий матч за золото, а в это время идёт повтор игры девятилетней давности – это, конечно, не очень хорошо. Люди сами виноваты? Я не могу читать их мысли», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Матч ТВ» показал повтор финала молодёжного чемпионата мира 2011 года, в котором сборная России одержала победу в матче с Канадой (5:3). Из-за показа старого матча многие болельщики посчитали, что сборная России выиграла МЧМ-2020, хотя россияне проиграли в финале канадцам со счётом 3:4.
- 6 января 2020
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