Ковальчук: мне нужно многое доказать в «Монреале»

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о мотивации в новом клубе. Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» после того, как разорвал соглашение с «Лос-Анджелес Кингз». Российский форвард может дебютировать за новый клуб уже в ночь с 6 на 7 января мск в матче «Монреаля» с «Виннипег Джетс».
«Я предельно мотивирован. Жду с нетерпением. Просто невероятно, как меня встретил город и фанаты. Мне нужно многое доказать.
Просто невероятно. Чувствую себя так, будто был здесь уже долгое время. Меня очень тепло встретили, я это ценю. Нам нужна победа, она ещё больше сплотит нас», — приводит слова Ковальчука журналист Приянта Эмрит.
Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае понижения в АХЛ зарплата игрока составит $ 70 тыс.
- 6 января 2020
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